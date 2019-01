Les garçons aussi doivent être vaccinés contre le HPV

En 2017, le Conseil supérieur de la santé a remis à jour ses recommandations, en conseillant désormais de vacciner les filles et les garçons entre 9 et 14 ans. On a découvert en effet que le HPV est impliqué dans un nombre croissant de cancers de la gorge, y compris chez les garçons. Les autres cancers liés au HPV sont ceux de la vulve, du pénis et de l’anus.