Les gilets jaunes ne descendront pas à Bruxelles vendredi

Les gilets jaunes avaient fait une demande en bonne et due forme: ils souhaitaient manifester vendredi dans les rues de Bruxelles . L'autorisation avait même été donnée: le cortège partirait du Cinquantenaire vers 13h en direction du rond-point Schuman et de la rue de la Loi.

En attendant, des blocages et des barrages filtrants étaient encore organisés en divers endroits dans la province de Hainaut:

Les forces de l'ordre ont par ailleurs procédé à quatre arrestations pour trouble de l'ordre public, lundi soir, à Couillet et Charleroi. Les suspects avaient infiltré le mouvement des gilets jaunes pour causer du grabuge. Dans la journée déjà, quatre personnes avaient été placées sous mandat d'arrêt et une cinquième avait été inculpée pour rébellion armée, en bande et avec concertation préalable. Les suspects sont soupçonnés d'avoir participé aux émeutes de ce week-end.