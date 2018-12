Les "gros dossiers" de Michel sont-ils en danger?

La coalition orange-bleue qui s’est dessinée ce week-end ne dispose que de 52 sièges sur 150 au Parlement. Elle aura donc besoin de soutien pour clôturer ses grands chantiers. La N-VA a promis de se montrer "constructive" - mais qu’est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Décryptage.

Bien sûr, la question est de savoir si l’orange-bleue née ce week-end sur les cendres de la coalition suédoise tiendra la route jusqu’en mai prochain, ou se heurtera à un déficit de confiance en provenance du Parlement, tombant alors, tout court ou dans un état de léthargie que l’on nomme, en politique, affaires courantes (lire ci-contre, en page 5). Ce n’est pas pour rien que Charles Michel entamera une petite tournée des partis sitôt revenu de Marrakech – dès ce mardi donc.

Posons ici l’hypothèse que ce gouvernement Michel, deuxième mouture, reste aux commandes. La question n’est plus réellement de lister les dossiers qu’il compte, ou doit, encore boucler avant le triple scrutin de mai 2019, mais de savoir lesquels il parviendra à finaliser, sachant qu’à la Chambre, MR, CD&V et Open Vld ne totalisent que 52 sièges sur 150. C’est le principe même du gouvernement minoritaire: à chaque vote, il doit compter sur le soutien de tout ou partie de l’opposition.

Et ça, c’est loin d’être gagné. Parce que l’opposition "classique", celle qui bataille contre Michel depuis 2014, n’est pas disposée à lui faire le moindre cadeau – pourquoi en offrirait-elle, d’ailleurs? Quant à la N-VA, eh bien, disons que le discours doit encore être confronté à la réalité des faits. Pour l’heure, les nationalistes ont indiqué vouloir se montrer "constructifs".

On fait le point. En se concentrant sur trois dossiers essentiels.

1. La N-VA lie le vote du budget à l’exécution du "jobs deal"

Le budget 2019 confectionné par la majorité suédoise a été voté jeudi dernier, en commission Finances. Majorité – quand elle tenait encore debout, même si vacillante – contre opposition. Le hic, c’est que cette épure doit à présent être approuvée en séance plénière; c’est au menu du 20 décembre. Difficile d’imaginer que l’opposition viendra au secours de ce projet – le budget constituant, quelque part, l’émanation chiffrée d’un accord de majorité.

Reste la N-VA. Qui était aux commandes lorsque le budget a été confectionné, et qui a encore voté en sa faveur la semaine dernière. Peut-elle, sans passer pour une girouette ou sans abîmer davantage son image de parti gestionnaire – qui en a déjà pris un coup – à présent le rejeter?

Pour l’heure, du côté nationaliste, le discours officiel en appelle à la "responsabilité". Ce qui est plutôt bon signe pour le budget. Mais il y a un "mais". La N-VA fait valoir qu’il faut se montrer cohérent, et que le budget et l’exécution complète du "jobs deal" bouclé l’été dernier ne font qu’un. Sous-entendu: pas question d’approuver l’un sans l’autre, et en entier encore bien.

L’argument se tient: ce fameux "deal" pour l’emploi est censé rapporter 505 millions d’euros dès l’année prochaine. Mais risque de se heurter à la réalité parlementaire. Car si cet accord pour l’emploi constitue certes un "tout" politique, il avance en "pièces détachées", approuvé en différentes vagues par le conseil des ministres, avec certains pans devant passer devant la Chambre tandis que d’autres font l’objet d’arrêtés royaux, se passant donc de l’aval parlementaire. Si cette "liaison politique" peut se comprendre, il reste à voir comment la N-VA entend la mettre en pratique. Résultat des courses: dans les rangs minoritaires de ce nouveau Michel, personne ne peut jurer que le budget 2019 passera comme une lettre à la poste. Ni qu’il passera tout court.

Et si cela cale? Dépourvue de budget en bonne et due forme, la Belgique valsera alors sous le régime, un brin désagréable, des douzièmes provisoires. Lui interdisant – en résumé – de dépenser plus, mensuellement, qu’un douzième du budget du cru 2018. De quoi, en somme, assurer la continuité de l’État. Mais interdire, par la même occasion, toute nouvelle initiative d’envergure. Pas idéal, vous l’aurez compris.

2. Le "deal pour l’emploi", justement, n’est pas entièrement bouclé

On vous le disait: ce grand accord pour l’emploi, sorte de conglomérat d’une petite trentaine de mesures, a été saucissonné. Tentons d’y voir clair. Une majorité de mesures ont fait l’objet d’un accord politique au sein de la coalition suédoise, depuis la fin juillet et ce jusque vendredi dernier. La difficulté provient du fait que toutes ces décisions n’en sont pas au même stade et suivent parfois des chemins différents.

Une partie du jobs deal est passée en première lecture. Et revient sur la table pour une seconde… sans la N-VA.

Il y a, d’un côté, ce qui a été acté et coulé dans un arrêté royal – évitant donc les méandres parlementaires, mais, pour partie, toujours en attente d’une signature du Roi et de la publication au Moniteur. Il y a, encore, ce qui a été acté et relève à présent de la seule responsabilité du parlement fédéral, comme le budget mobilité qui doit être voté en séance plénière afin de rentrer en vigueur dès janvier prochain. Nécessitant donc le soutien de la N-VA – ou de l’opposition, sait-on jamais. Il y a, toujours, ce qui est passé en première lecture au conseil des ministres, avant de partir pour le Conseil d’État. Et de revenir, pour une seconde lecture, sur la table d’un conseil des ministres modifié, amputé des nationalistes. Nul doute que ces derniers n’apprécieront que moyennement une réécriture, ne fût-ce que partielle, de ce qui avait été convenu quand ils étaient présents autour de la table. Surtout qu’une bonne partie du "jobs deal" se trouve dans ce cas de figure, comme les "starter jobs".

Il y a, enfin, ce qui a certes fait l’objet d’une approbation de principe durant l’été, mais dont la concrétisation devait encore être avalisée par le gouvernement. Comme le statut fiscal privilégié dont bénéficierait une partie du préavis si elle est consacrée à la formation. Ou encore la dégressivité des allocations de chômage. Sujet sensible. Qui se réglera via un arrêté royal. L’orange-bleue pourrait donc être tentée d’arranger cela à sa sauce, en mettant de côté les exigences nationalistes. Un petit jeu risqué toutefois, risquant de braquer la N-VA et de mettre à mal le soutien qu’elle pourrait apporter aux autres dossiers portés par ce gouvernement minoritaire. Budget 2019 en tête. Autrement dit: la partie s’annonce serrée.

Ah oui, on allait oublier la formation des salaires. On se rappellera que Michel aimerait casser le lien entre âge et évolution de la rémunération, pour y introduire plutôt compétence et productivité. Le sujet est aux mains des partenaires sociaux, mais, avouons, il y a de fortes chances que ceux-ci ne s’entendent guère. Avec, à la clef, un retour à l’expéditeur gouvernemental.

3. La donne énergétique et climatique se complique

Après le pouvoir d’achat et la sécurité, le climat constituera la troisième priorité de cette équipe orange-bleue, a assuré Charles Michel ce dimanche. Un souhait pieux? C’est que ce gouvernement est déjà fortement attendu en matière d’énergie et de climat. Outre le risque de délestage électrique en janvier et février, une série de dossiers cruciaux sont toujours en rade. Le plus urgent est sans doute celui relatif au système de soutien aux centrales à gaz, devant être rapidement voté si l’on veut disposer de suffisamment de moyens de production d’électricité pour 2025, date fixée pour la sortie du nucléaire. La N-VA jouera-t-elle encore dans cette pièce, elle qui n’a jamais vu d’un bon œil cet adieu à l’atome? Pas sûr. Ce n’est pas tout. Se font ainsi attendre la norme énergétique, réclamée à cor et à cri par l’industrie belge, et la réforme de la dégressivité de la surcharge offshore.

Et si le budget 2019 cale? La Belgique valsera sous le régime des douzièmes provisoires.