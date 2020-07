Les hôpitaux prêts à affronter une résurgence de l'épidémie

Dans les hôpitaux du pays, prudence et prévoyance dominent. Toutes les dispositions sont actuellement prises pour affronter une éventuelle flambée de l'épidémie.

Avec un peu plus de 200 personnes souffrant du Covid-19 hospitalisées, dont une cinquantaine en soins intensifs , la situation dans les centres hospitaliers belges est pour l'instant sous contrôle. Pour autant, pas question de baisser la garde . Les près de 6.000 hospitalisations simultanées enregistrées au pic de la crise en avril dernier restent bien ancrées dans la mémoire des acteurs. Espérer le meilleur et se préparer au pire , c'est un peu la philosophie qui domine.

Stock stratégique

Aux cliniques universitaires Saint-Luc, des réunions hebdomadaires se tiennent afin de surveiller l'évolution de l'épidémie et examiner les besoins logistiques. " Un stock de matériel a été constitué. Il permettra de disposer de trois mois de mou en cas de besoin ", explique leur chargé de communication, Sylvain Bayet.

Même son de cloche à Érasme (ULB), où du matériel en suffisance a été prévu. Attention toutefois, ces stocks ne seront pas "infinis", souligne Jean-Christophe Goffard, responsable des unités Covid de l'hôpital. "Il faut prendre garde car les protections et certains médicaments sont aujourd'hui vendus à des prix prohibitifs, notamment du fait de la crise qui est en cours aux États-Unis . Si une deuxième vague survient, s'en procurer certains risque d'être particulièrement compliqué", prévient-il.

Lits en suffisance

"On a toujours une petite soixantaine de lits prévus pour les Covid, mais un seul est occupé pour l'instant", nous explique Antoine Gruselin, porte-parole du CHR Citadelle à Liège. "Comme certains services fonctionnent au ralenti pendant la période estivale, on pourrait sans problème regrouper des salles et du personnel en cas de résurgence rapide."