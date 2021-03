Les indépendants risquent d'être privés du double droit passerelle

Le ministre des Classes moyennes a promis le double droit passerelle pour les commerces non essentiels obligés de fermer. Ses partenaires de la majorité ne le suivent pas.

Les commerces non essentiels auront-ils droit au double droit passerelle? La perspective, promise à l’issue du Comité de concertation (Codeco) de mercredi dernier, semble peu à peu s’éloigner pour les indépendants concernés. Si tel devait être le cas, ce serait une tuile pour le ministre des indépendants et des PME, David Clarinval (MR) , qui avait annoncé la mesure par voie de communiqué après le Codeco.

On s’est ensuite aperçu que pour la plupart des indépendants concernés, il y a aussi des charges fixes qui continuent de courir (précompte immobilier, loyer, assurances, etc.). D’où l’instauration à l’automne dernier d’un double droit passerelle pour les établissements obligés de fermer.

Deux textes différents

Or dans le cas présent, les choses ne sont pas entièrement claires. Dans la notification qui a suivi la tenue du Codeco mercredi dernier, il était prévu de fermer les commerces non essentiels, mais de quand même laisser la possibilité de visites sur rendez-vous. L’arrêté ministériel publié vendredi dernier ne reprend cependant pas la même formulation. Il parle de commerces non essentiels autorisés à ouvrir uniquement sur rendez-vous.