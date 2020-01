Les informateurs prolongés de deux semaines par le Roi

Et deux semaines de plus! Les informateurs royaux Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez vont poursuivre leur travail pendant ces 15 prochains jours. Ils ont rendu ce lundi après-midi leur rapport au Roi, qui a donc décidé de prolonger le duo de deux semaines. Le Roi leur a demandé de poursuivre leur mission "en vue de clarifier davantage les différentes positions". Ils feront part de leurs conclusions au plus tard le 28 janvier, mais feront un rapport intermédiaire le 20 janvier.