Les informateurs prolongés jusqu'au 4 février

On pensait la mission d'informateurs de Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens terminée ce mardi, mais il n'en est rien. Le Roi a décidé de les prolonger pour une semaine supplémentaire.

Les informateurs royaux Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) sont prolongés jusqu'au 4 février, le temps de "vérifier certains éléments". C'est ce qu'a indiqué ce mardi soir le Palais Royal après plus de quatre heures d'audience. Six semaines après leur désignation, la situation politique ressemble donc toujours à une impasse.

Les présidents du MR et du CD&V devaient, dans la deuxième partie de leur mission, clarifier les positions des uns et des autres après l'ouverture qu'a semblé faire aux socialistes leur homologue de la N-VA, Bart De Wever, lors de la réception de Nouvel an de son parti. De nombreuses réunions ont eu lieu entre le PS et la N-VA sous la houlette des informateurs mais elles n'ont pas permis de rapprochement.