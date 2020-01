Les informateurs prolongés, le temps que le CD&V se décide...

Bouchez et Coens reçoivent 15 jours de plus. Objectif? Essayer que les démocrates-chrétiens tranchent: avec ou sans la N-VA?

Ce sera finalement la prolongation au Fédéral. Les informateurs royaux Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez (MR) poursuivront leur mission pour une durée de 15 jours. Ainsi en a décidé le Palais lundi, alors que le duo lui remettait son rapport et que les scénarios (Bart De Wever pré/informateur, prolongation de la mission orange-bleue, temporisation du Roi…) se bousculaient en fin de semaine.

Des conséquences de la fuite

Objectif de l’opération? Permettre de "clarifier davantage les différentes positions" des différents partis toujours en lice, CD&V en tête. Avec une conclusion attendue pour le 28 janvier au plus tard, accompagnée d’un rapport intermédiaire à paraître le 20 janvier prochain, apprenait-on.

"Le Roi a demandé aux informateurs de poursuivre leur mission en vue de clarifier davantage les différentes positions." Le Palais

En clair, dans un rôle de démineurs, les informateurs s’attelleront désormais à voir du côté des démocrates-chrétiens s’ils entendent lier ou non leur destin à celui de la N-VA. Et ce, après que leur position a sensiblement changé ces derniers jours, Koen Geens et Hilde Crevits rappelant ce week-end qu’il ne fallait pas lâcher les nationalistes si vite – tuant au passage dans l’œuf le rêve de Georges-Louis Bouchez de lancer une phase de préformation cette semaine.

Cause de ce revirement? La fuite de la note (à l’état de brouillon) des informateurs dans la presse la semaine passée, qui s’accompagnait d’une ouverture dans le chef de Bart De Wever. Le président de la N-VA avait alors déclaré, sur base d’un texte clairement plus à droite, être "très agréablement surpris". "On tient maintenant davantage compte de la réalité politique en Flandre", avait aussi commenté le chef de groupe N-VA à la Chambre, Peter De Roover.

Résultat, le consentement à reculons du CD&V autour d’une coalition arc-en-ciel élargi (alliant libéraux, socialistes, écologistes et démocrates-chrétiens), un temps portée par plusieurs parmi lesquels le PS et le Vld (sous l’égide Rutten), s’était envolé au profit d’une volonté de temporisation destinée à entendre ce que dit son partenaire au gouvernement flamand.

Pourrissement par la N-VA?

Certains, à gauche, y voient là une victoire des nationalistes qui chercheraient à pourrir la situation, alors que l’espoir d’avancée n’existe pas. D’autres estiment que les lignes pourraient bouger – après tout, Bart De Wever a évoqué, en une sorte de main tendue au PS, que le prochain gouvernement fédéral devrait mener une politique sociale plus forte avec en priorité un relèvement des plus basses pensions, à l’occasion de la réception de Nouvel an de la N-VA samedi à Malines. Les prochaines semaines devraient permettre de déterminer la pérennité des positions de chacun.

"Bart De Wever a tenu des propos beaucoup plus raisonnables. Mais est-ce que Paul Magnette est prêt à discuter? Je n’ai pas entendu le PS francophone depuis. J’aimerais une clarification." Pierre-Yves Jeholet Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Pour le reste, où en est-on dans les rangs des autres formations? Les messages sont à géométrie variable. Du côté de l’Open Vld par exemple, le lien familial qui unit le parti avec le MR a été réaffirmé, Gwendolyn Rutten et Alexander De Croo ayant assisté aux vœux du président Bouchez ce dimanche à Wavre, quand l’aile droite semble s’accommoder à l’idée d’une alliance PS/N-VA. Du côté du sp.a, l’ex-informateur Johan Vande Lanotte a demandé lundi à ce que la formule soit à nouveau explorée – peut-être avec l’idée de regoûter au pouvoir, en ce compris en Flandre (en remplacement des libéraux) comme le lui ferait miroiter la N-VA, disent certains, alors que la nouvelle majorité serait trop courte, disent d’autres. Du côté du MR, "Bart De Wever a tenu des propos beaucoup plus raisonnables", a lancé Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Mais est-ce que Paul Magnette est prêt à discuter? Je n’ai pas entendu le PS francophone depuis. J’aimerais une clarification". Quand Ecolo a rappelé son incompatibilité avec la N-VA.