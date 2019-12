Les informateurs royaux consultent la société civile

Les informateurs royaux Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) ont débuté ce jeudi leur consultation de la société civile et d'organes indépendants dans le cadre de l'écriture de leur rapport au Roi. Ils ont ainsi reçu le Comité de Monitoring, le Conseil National du Travail, le Conseil Central de l'Economie, le Service fédéral des Pensions et le Bureau fédéral du Plan.

Les consultations se poursuivront demain et la semaine prochaine. Après leur premier rapport au Roi vendredi dernier, les informateurs avaient écarté l'alternative entre une coalition bourguignonne et une coalition arc-en-ciel. D'après eux, la seule solution possible se situera "au centre", avaient-ils expliqué lors d'une déclaration à la presse. Les informateurs feront une nouvelle fois rapport au souverain au plus tard le 13 janvier.