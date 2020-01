Les informateurs veulent généraliser la portabilité des droits d'enregistrement

Au chapitre "mobilité des travailleurs", les informateurs Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens veulent encourager les gens à s’installer le plus près possible des bassins d’emploi. Une stratégie qui peut notamment être appuyée par la réduction des frais liés à l’acquisition de la résidence principale, "la première comme la suivante", précisent-ils. On touche là à la portabilité des droits d’enregistrement. Or, cette mesure n’existe actuellement qu’en Flandre.