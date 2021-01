Les investisseurs ont rapporté 3,8 milliards d’euros au Trésor

L’an dernier, les investisseurs ont payé à l’État, sous la forme du précompte mobilier, de la taxe de bourse et de la taxe sur les comptes-titres, plus de 3,8 milliards d’euros, selon les chiffres du SPF Finances .

Les investisseurs particuliers doivent payer la taxe de bourse lorsqu’ils achètent ou vendent des actions ou des obligations et lorsqu’ils vendent des fonds d’investissement qui ne distribuent pas de dividende. Le nombre de transactions en actions belges a progressé en 2020 de 33,5%, selon les chiffres d’Euronext. Les courtiers en ligne comme Bolero, Binck Bank et Keytrade signalent aussi que le nombre de transactions de leurs clients a fortement augmenté. Non seulement pour les actions individuelles, mais également pour les fonds de placement comme les trackers, à savoir des fonds cotés qui, généralement, répliquent un indice d’actions/obligations ou une matière première.

De nombreux investisseurs ont vu dans la chute des cours en mars comme une opportunité d’achat. Ils avaient également plus de temps et d’argent à y consacrer en raison du télétravail obligatoire et de la fermeture des magasins non essentiels.