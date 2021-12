Les libéraux flamands, eux aussi, ont des doutes sur la sortie du nucléaire

Que le MR ne soit pas convaincu par le rapport tant attendu sur la sortie du nucléaire ne surprend guère. Mais c'est au tour du président de l’Open Vld d'exprimer ses doutes.

Les vice-premiers ministres du gouvernement De Croo doivent se pencher ce vendredi, pour la première fois, sur le rapport commandé par la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) à la direction générale de l’Énergie du SPF pour déterminer si la fermeture des sept réacteurs nucléaires en 2025 est faisable.

Comme prévu dans l'accord de gouvernement, ce rapport d’une cinquantaine de pages se penche sur la sécurité d’approvisionnement et sur l’impact sur le prix de l’électricité. Et il conclut que la première enchère organisée dans le cadre du CRM (mécanisme de rémunération de capacité) a atteint son objectif, et que son résultat, combiné à une nouvelle enchère en 2024, "permettra de garantir la sécurité d’approvisionnement du pays à partir de 2025 dans un contexte de fermeture complète de toutes les centrales nucléaires".

Quant à l’impact sur les prix, il affirme qu’il s’avère limité, à cause du mécanisme de formation des prix sur le marché de l’électricité, qui fait que ce sont le plus souvent les centrales à gaz qui déterminent les prix sur le marché de gros. Et le coût du CRM (qui sera à charge du budget de l’État, donc des contribuables) est estimé à 307 millions d’euros par an, en moyenne, durant les dix premières années.

Les critiques du MR... et de l'Open Vld

Comme attendu, le MR se montre très critique vis-à-vis de ce rapport, qu’il va jusqu’à qualifier de "scandaleux". Il lui reproche de n’étudier que le scénario de la fermeture du nucléaire, pas celui de la prolongation, et se dit inquiet de "l’indigence des informations", avec notamment l’absence de données sur le climat et les émissions de CO2, mais aussi, affirme-t-il, des "contradictions incroyables sur la sécurité d’approvisionnement".

"Ou on a une solution ou une alternative pour la centrale de Vilvorde, ou on revient au nucléaire." Egbert Lachaert Président de l'Open Vld

L’Open Vld se montre désormais critique, lui aussi, ce qui est sans doute plus significatif. Depuis des mois, les libéraux flamands semblaient, en effet, défendre avec les Verts la piste de la sortie du nucléaire. "Je ne suis pas encore rassuré", a déclaré, jeudi matin sur LN24, son président Egbert Lachaert, pointant l’absence de permis pour la centrale de Vilvorde, une des deux nouvelles centrales au gaz qui doit voir le jour grâce aux subsides du CRM.

"Ou bien Tinne Van der Straeten nous donne une alternative, ou Engie a une solution, avec un permis ou un projet de remplacement, ou on revient au nucléaire", a déclaré le président de l’Open Vld. Il souligne toutefois dans la foulée que la prolongation du nucléaire ne sera pas facile non plus, Engie ayant décidé de tourner la page. Mais à ceux qui affirment que le débat est clos, Egbert Lachaert répond que "c’est totalement faux".

Note d'orientation

En plus de ce rapport, la ministre de l’Énergie doit venir, ce vendredi en kern, avec une note d’orientation qui abordera une série d’éléments importants, comme l’impact CO2, la question du permis de la centrale de Vilvorde ou les conditions d’une éventuelle prolongation du nucléaire.

"Si on continue, on va se fermer des portes involontairement." Egbert Lachaert Président de l'Open Vld

Vu les dissensions au sein de la majorité, ce kern ne devrait prendre aucune décision dans l’immédiat. "A priori, le cap devrait être fixé d’ici mi-décembre", avançait en début de semaine une source proche du gouvernement. Mais d’autres suggèrent que la décision pourrait être retardée le temps de voir plus clair sur la centrale de Vilvorde.

Un report dont Egbert Lachaert se méfie. "Si on continue, on va se fermer des portes involontairement. Il faut vraiment une décision dans les prochaines semaines."