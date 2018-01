Les lunettes "visionnaires" de Charles Michel

Dans les coulisses de la semaine.

Rien que du beau monde, lundi dernier, au Palais des Beaux-Arts, pour la réception de Nouvel An du Voka, la puissante organisation patronale flamande. Ministres et chefs d’entreprise étaient réunis dans une ambiance festive, en phase avec le contexte économique porteur du moment. Au menu de la soirée: un panel de discussion sur l’entrepreneuriat, un intermède musical avec le duo Kommil Foo et, enfin, une interview du Premier ministre Charles Michel.

Au sein du panel se trouvait Eline De Munck, chanteuse, actrice, présentatrice TV et… entrepreneuse puisqu’elle vient de lancer son réseau de magasins de lunettes. Cette "BV" (Bekende Vlaming) a émis comme souhait pour 2018 que Charles Michel vienne lui acheter une paire de lunettes. Celui-ci a assuré qu’il en commanderait une paire, "non seulement parce que ce sont de belles créations mais également pour pouvoir mener une politique visionnaire". Empêtré dans les querelles intestines, son gouvernement en a peut-être bien besoin…