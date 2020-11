Les maladies chroniques pèsent lourd sur les dépenses de santé

Diabète, hypertension, maladies cardio-vasculaires... Ces affections chroniques touchent de plus en plus de Belges , une évolution loin d'être sans conséquence sur les frais de santé à charge de la sécurité sociale.

Autrement dit, ces affections pèsent de plus en plus sur les dépenses. De 2010 à 2018, les dépenses moyennes par patient ont aussi augmenté de 17% , pour atteindre 6.129 euros par personne et par an. Chez les personnes sans affection chronique, cette croissance n'atteint "que" 9%.