Les manifestations antivax sur la voie de la radicalisation

Immersion dans la "Marche pour la Liberté Acte 2", une manifestation qui se veut pacifique, et où des contre-vérités, de l'agressivité et une polarisation font craindre une aggravation du climat antivax.

Il est 13 heures ce dimanche 5 décembre. Une foule hétéroclite massée devant la gare du Nord, à Bruxelles, s'ébranle vers le Cinquantenaire aux cris de "Liberté". Hommes, femmes et enfants, au coude à coude, la plupart sans masque, scandent des slogans divers contre le vaccin, les masques et les mesures sanitaires. Beaucoup sont pacifiques. Certains se montrent agressifs. "Arrêtez la dictature." "Les vaccins ne vous rendent pas libre." "Stop au Covid Pass." Des drapeaux flamingants sont agités. Au beau milieu, une pancarte clame "Aime comme Jésus."

"Il n'y a plus d'État de droit, mais une tyrannie." Christian Terhes Eurodéputé roumain conservateur (ECR)

"La démocratie n'est pas respectée", lance Cristian Terhes, un eurodéputé roumain bombant le torse en tête du cortège. "Il n'y a plus d'État de droit, mais une tyrannie." Il décrit une Europe dirigée par "une dictature". Membre des conservateurs européens et du parti national paysan roumain, cet ancien commentateur télé est passé, au fil des années, de la social-démocratie à la droite chrétienne. Il poursuit sa route, interrogé par le média antivax "BAM!".

Le fantasme Bill Gates

"Bill Gates finance 60% de l'Organisation mondiale de la Santé. C'est évident qu'il y a quelque chose d'anormal." Un manifestant

À l'avant-garde, un cordon de pompiers contient la foule. J'interroge l'un d'eux. Il égrène des chiffres. "Plus de 2,5 millions de personnes ont été atteintes d'effets secondaires, dont un quart se sont révélés graves et ont mené à des hospitalisations", ce qui, selon lui, prouverait "la dangerosité" des vaccins. Pourtant, les autorités médicales ont établi que les événements graves sont impossibles à chiffrer avec exactitude, et restent insignifiants par rapport aux doses administrées.

Vue en plein écran Un manifestant, lors de la marche du 5 décembre. ©Photo News

"Il y a beaucoup d'argent derrière tout cela", affirme un manifestant. "Bill Gates finance 60% de l'Organisation mondiale de la Santé. C'est évident qu'il y a quelque chose d'anormal."

L'assertion "Bill Gates, propriétaire de l'OMS" revient souvent. Elle est inexacte. Les fondations de Gates représentent au maximum 25% des fonds de l'OMS, aux côtés d'autres associations. Quant à la gouvernance de l'organisation, elle dépend d'un équilibre géopolitique entre ses États membres.

Polarisation

Des jeunes vêtus de noir comme des ninjas surgissent. Bousculent la foule. Crient. "Des casseurs", soupire un pompier tentant de les contenir.

Des pétards assourdissants et des fumigènes de couleur fusent. Non loin, des parents débonnaires poussent un landau et portent une affiche antivax.

Un manifestant m'aborde, agressif. "Fais ton métier de journaliste!"

"Les discours de haine envers les politiques, les médias et les virologues semblent ainsi devenir de plus en plus socialement acceptés." Organe de coordination pour l'analyse de la menace terroriste

Lors de la manifestation du 21 novembre, de graves incidents avaient éclaté. À la veille de cette nouvelle marche, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace terroriste (OCAM) a averti que les manifestations antivax mènent à la polarisation, aux extrémismes et aux menaces. "Les discours de haine envers les politiques, les médias et les virologues semblent ainsi devenir de plus en plus socialement acceptés", conclut l'OCAM.

Manifestation contre les mesures sanitaires

Étoile jaune

Un homme arbore, sur son blouson de cuir, un aigle et la phrase "Gott mit uns" (Dieu est avec nous), la devise de l'armée allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Un autre porte une croix gammée tatouée sur la nuque.

Un groupe brandit une grande étoile jaune avec au centre la mention "sans vaccin". Non loin, un homme habillé en détenu de camp de concentration salue la foule. L'iconographie de l'étoile jaune, un symbole antisémite, revient souvent dans le cortège, et ce jeu de mot "Stop au pass nazitaire" en caractères imitant la calligraphie hébraïque.

"Le masque aux enfants, c'est non!" Docteur David Bouillon

Certains antivax se comparent aux six millions de juifs transportés dans les camps de la mort et exterminés durant la Shoah, de 1941 à 1945. Une aberration, qui pousse les organisations juives à s'indigner de voir une campagne de vaccination comparée au génocide du peuple juif.

Un peur indicible

"Le masque aux enfants, c'est non!" crie le docteur David Bouillon au micro, faisant valoir son expérience professionnelle. "Le masque ne sert à rien", répète-t-il, avant de s'attaquer au vaccin "qui ne protège pas". Des badauds le remercient, émus. Il est entouré de quelques gilets jaunes, dont un porte un masque de Polichinelle.

Vue en plein écran Les manifestants dispersés par la police. ©Photo News

David Bouillon, l'un des organisateurs, ancien candidat des listes Destexhe (droite populiste), oriente le cortège vers le Cinquantenaire. Avant l'arrivée, des manifestants attaquent la police avec des pétards et des feux d'artifice, provoquant une riposte au canon à eau et au gaz lacrymogène.

La manifestation se disloque, laissant derrière elle un climat persistant de colère et d’incompréhension, en écho à une peur indicible qui n'a cessé de prévaloir durant la pandémie. Un climat enflammé et polarisé, qui menace de s'aggraver avec l'arrivée de nouvelles mesures sanitaires.