"Les nationalistes flamands n'ont pas le courage des nationalistes catalans"

Le député fédéral Kristof Calvo (Groen) tacle sévèrement la N-VA qu'il accuse de manquer de courage, contrairement aux indépendantistes catalans qui osent afficher leurs convictions.

Ce garçon-là est une curiosité comme seule la nature sait en produire. Fer de lance de la vague verte flamande, poil-à-gratter, tendance bien collant, d’un gouvernement fédéral qu’il cloue chaque jeudi de séance plénière au pilori avec ses tirades et sa gestuelle cinglantes, le député fédéral Kristof Calvo y Castaner est un enfant du pays catalan.

Papa Calvo débarque de Barcelone à l’âge de six ans dans la cité d’Anvers. "À la maison, les parents nous ont toujours parlé et éduqué en néerlandais, je ne parle pas bien le catalan", dit-il, attablé devant une tasse de café fumante.

"La N-Va, ce sont des nationalistes commerçants qui vont où va le vent."

"Quand on parle de la Catalogne, chez nous, c’est avant tout pour soutenir le FC Barcelone. Toute cette histoire est une histoire espagnole, c’est entre les Catalans et les Espagnols et tout cela doit se résoudre dans le dialogue entre Madrid et Barcelone. Pour vous le dire très franchement, je comprends le désir d’indépendance des Catalans mais je ne l’appuie pas non plus."

À peine quelques minutes d’interview et Kristof Calvo sort la kalachnikov contre sa cible préférée: les nationalistes flamands de la N-VA. "La N-VA n’a pas le courage de ses opinions, elle n’a pas le courage des indépendantistes catalans qui, eux, osent poser la question de l’indépendance de la Catalogne au peuple catalan. Ici, la N-VA ne le fait pas."

"Aujourd’hui, la N-VA est devenue parfois une sorte de Vlaams Belang light."

"Et elle ne le fait pas pour une simple et bonne raison: il n’y a pas 10% des Flamands qui sont en faveur de l’indépendance de la Flandre. Elle se prendrait une baffe magistrale en posant cette question qui figure pourtant comme article 1 de ses statuts. Mais elle n’a pas le courage de ses opinions, ce sont des nationalistes commerçants qui vont où va le vent."

"Aujourd’hui, la N-VA est devenue parfois une sorte de Vlaams Belang light. Il y a bien sûr encore des différences importantes mais trop souvent les deux partis partagent les mêmes opinions. D’ailleurs, pourquoi pensez-vous que le Belang est inaudible en Flandre. Simplement parce que la N-VA occupe tout son espace. La N-VA monte les gens et les communautés les unes contre les autres, c’est le règne de la division, un projet qui est aux antipodes du nôtre.""

