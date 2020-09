Les négociateurs abordent les gros dossiers, Sophie Wilmès peut-être vice-Première MR

"Fluide et constructif", entend-on. Au menu de ce troisième jour de négociation entre familles socialiste, libérale, écologiste et le CD&V (coalition "Vivaldi") figurent la justice, la sécurité, l'asile et la migration, le marché du travail, les pensions ainsi que le budget et la fiscalité, a-t-on appris à diverses sources.