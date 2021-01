Les négociations entre syndicats et patrons s'ouvrent dans le brouillard

En pleine crise sanitaire, syndicats et employeurs entameront ce lundi leurs négociations formelles en vue de conclure un AIP pour 2021 et 2022 . Que signifie cet acronyme, quels sont les enjeux des discussions ? L'Echo fait le tour de la question.

1. Qu'est-ce qu'un AIP et à quoi sert-il?

"La négociation salariale reste l'élément principal des AIP, mais on y retrouve plein d'autres choses. Cela part parfois dans tous les sens ", note le directeur général du Centre de recherche et d'information socio-politiques (CRISP), Jean Faniel.

2. Depuis quand ce type d'accord est-il négocié?

Des AIP sont conclus depuis les années 60, mais toutes les négociations n'ont pas permis d'aboutir . Entre 1976 et 1986, puis entre 1996 et 2005, aucun accord n’a été conclu.

3. Que contient la Loi de 1996 et pourquoi est-elle contestée?

La loi du 26 juillet 1996 vise à éviter un dérapage de la compétitivité de la Belgique par rapport à ses voisins (France, Allemagne et Pays-Bas). En 2017, elle a été revue par le gouvernement Michel, qui a rendu les critères du calcul de la marge maximale pour l'augmentation des salaires plus stricts .

4. À quoi s'attendre lors des négociations ?

Les syndicats ont été clairs : avec une marge aussi étriquée, ils ne veulent pas entendre parler d'une norme autre qu' indicative . Autrement dit, ils exigent que les salaires puissent être négociés librement. Les entreprises et les secteurs, qui n'ont pas trop souffert de la crise, pourraient alors octroyer des augmentations plus élevées , sans s'exposer à des sanctions.

"Il est plus que jamais indiqué d’éviter une détérioration brutale de la compétitivité et les pertes d’emplois qui en découlent."

Les employeurs ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Martelant qu'aucun secteur n'a été épargné, ils insistent pour que la Loi de 96 soit respectée. "En cette période particulièrement incertaine, il est plus que jamais indiqué d’éviter une détérioration brutale de la compétitivité et les pertes d’emplois qui en découlent", assènent les organisations patronales (FEB, UCM, Unizo et Boerenbond). Vu les incertitudes économiques, ces négociations s'ouvrent "en plein brouillard et s'annoncent très compliquées", observe Faniel.