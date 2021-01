Les négociations interprofessionnelles débutent en mode mineur

Employeurs et syndicats ont entamé, sous le sceau de la discrétion, leurs négociations en vue d'aboutir à un accord interprofessionnel pour les deux prochaines années.

En grattant un peu, on apprendra tout au plus que ce premier échange n'a duré qu'environ deux heures et demie. "Personne n'a claqué la porte, c'est déjà un élément positif", nous glisse une source proche des discussions. Pour autant, les désaccords entre les deux bancs semblent encore loin d'être aplanis. "Le travail se poursuit. Une nouvelle rencontre a été confirmée pour mercredi à midi", affirme une autre source.