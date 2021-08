Les offres d'emploi toujours en hausse

Le chômage en hausse à Bruxelles

Et le chômage? En Wallonie, on dénombrait 207.540 demandeurs d'emploi à la fin juillet, soit une baisse, pour le cinquième mois consécutif, de 5,4% sur base annuelle. Cette diminution est particulièrement perceptible parmi les plus jeunes: elle atteint 9,4 % parmi les moins de 25 ans et 9,0 % parmi les personnes âgées de 25 à moins de 30 ans. De manière plus globale, le taux de la demande d'emploi au sud du pays descend à 12,9 % de la population active wallonne. À titre de comparaison, il était de 13,7 % il y a un an et de 13,2 % il y a deux ans.