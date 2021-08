Les partis belges ont déboursé 3,5 millions en pub Facebook

Créée en décembre 2020, cette équipe a compilé, via la bibliothèque publicitaire Facebook, les annonces sponsorisées depuis lors par les formations flamandes, francophones et germanophones. Outre les communications des partis et de leurs différentes sections, l'analyse prend en compte les dépenses réalisées pour les personnalités issues de ceux-ci, ainsi que les campagnes spécifiques, par exemple l'initiative "We are one" du PTB et du PVDA pendant l'Euro de football.