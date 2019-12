Ce samedi, les partis de la coalition arc-en-ciel se sont réunis en secret, sans la N-VA ni le CD&V, a appris De Tijd.

"Do or die ". C’est la phase de la mission d’information du président du PS, Paul Magnette. S'il réussit faire monter les libéraux flamands à bord, il pourra en principe rendre son ordre au roi la semaine prochaine. Il pourra ensuite envoyer un formateur sur le terrain pour un gouvernement arc-en-ciel avec une majorité serrée. 76 sièges sur 150 pour le PS, SP.A, MR, Open VLD et Groen et Ecolo ensemble. Ajoutez le cdH et Défi et vous arrivez à 83. Du côté flamand, un tel gouvernement représente à peine un électeur sur trois.

Dans le meilleur scénario pour Magnette, le CD&V monte également à bord, mais les démocrates chrétiens flamands ne démordent pas pour le moment. À la fois sur RTL et sur VTM News, le négociateur en chef CD&V, Koen Geens, s'est fortement opposé dimanche à l'idée d'une coalition bourguignone. "Les francophones doivent comprendre que la N-VA en Flandre est aussi incontournable que le PS en Belgique francophone", explique Geens. Le CD&V a toujours le sentiment que la N-VA souhaite aller au fédéral, mais ils semblent de plus en plus isolés.

La question est de savoir si Magnette compte toujours sur CD&V. Les rédacteurs en chef de De Tijd ont reçu la confirmation de sources au sein de plusieurs partis que les familles politiques arc-en-ciel se sont réunies en secret samedi à l'invitation de l'informateur. N-VA et CD&V n'étaient pas invités. La réunion était organisée afin voir s'il y avait suffisamment de confiance pour continuer. Mais il était également question de rédiger un projet de loi, qui serait ensuite présenté au CD&V et à la N-VA la semaine prochaine.

Le rejet de cette note pourrait être un momentum pour passer avec cette coalition, à moins qu'un des partis trouve la majorité trop serrée.

Quid de l'Open VLD?

La question cruciale reste de savoir si Open VLD ne va pas virer de bord. De plus en plus de grands partis sont persuadés que former un gouvernement arc-en-ciel est loin d'être évident, mais offre toujours plus d'opportunités que de s'asseoir dans l'opposition aux côtés de la N-VA et du Vlaams Belang.

Un camp dirigé par Vincent Van Quickenborne préconise toujours la bourguignone, mais le maire de Courtrai semble être de plus en plus isolé. En fait, la question clé est la suivante: dans quelle direction le vice-Premier ministre et homme fort Alexander De Croo fait-il basculer les libéraux?