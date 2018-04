Les passagers aériens désormais surveillés en Belgique

La surveillance des données des passagers est opérationnelle en Belgique. Tel est le message qu'a fait passer lundi le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, entouré des dirigeants de la police fédérale, des services de renseignement et des douanes ainsi que du commissaire européen à l'union de la sécurité, Julian King.

Au lendemain des attentats de Paris en 2015, le gouvernement fédéral avait fait de l'aboutissement d'un système PNR (Passenger Name Record) une de ses priorités, malgré les discussions qui s'enlisaient au niveau européen sur ce système. La Belgique souhaitait en outre aller plus loin et veiller également à la transmission des données des voyageurs par route, mer ou chemin de fer.