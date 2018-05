Les patrons pas suffisamment nombreux pour négocier la pénibilité

Les partenaires sociaux se sont réunis ce mardi au sein du Comité de gestion du SPF pensions afin de se pencher sur une liste de fonctions pénibles dans le cadre de la réforme des pensions, une semaine après la manifestation organisée par les syndicats contre la réforme. Manifestation qui a rassemblé entre 55.000 et 70.000 personnes selon les sources.

Il n'y a pas eu d'échec des négociations, mais il a été impossible aux partenaires sociaux d'aboutir à un avis formel, le quorum sur le banc patronal n'étant pas atteint. D'après certaines sources, cet impossibilité d'aboutir devrait arranger certaines organisations qui ont jugé le temps beaucoup trop court pour négocier et aboutir sur un dossier aussi complexe.

Pour rappel, celui qui effectue un métier pénible pourra soit partir plus tôt à la retraite, soit jouir d'une pension plus élevée. La réforme doit normalement entrer en vigueur le 1er janvier 2020. Le gouvernement s'est accordé sur un cadre valable pour le secteur privé et la fonction publique au mois en mars.