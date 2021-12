Les perspectives d'embauches cartonnent pour début 2022

La prévision nette d'emploi, qui donne les prévisions corrigées des variations saisonnières, atteint ainsi 34%, en progression pour le sixième trimestre consécutif. Ce chiffre mesure la différence entre le pourcentage d'employeurs prévoyant des embauches et celui prévoyant des licenciements. "C'est la prévision la plus élevée depuis la création du baromètre en 2003", note encore Manpower.

Quelles entreprises sont en demande?

Certains profils sont plus recherchés que d'autres par les entreprises. Il s'agit principalement des profils IT, technologies, télécoms et communication . Dans ces secteurs, la prévision nette d'emploi atteint même 53%.

Le dernier facteur qui donne un coup de fouet à la demande d'emploi est plus structurel, explique encore Philippe Lacroix. Il s'agit du vieillissement, qui pousse les travailleurs nés entre 1943 et 1960 à la pension. "Cela crée une activité de recrutement supplémentaire, mais dans le même temps, exacerbe les tensions sur le marché de l'emploi en créant des situations de pénurie de main-d'œuvre , ce qui renforce la pression sur les salaires.

Ces perspectives sont-elles identiques dans toutes les régions? Non. La demande est plus forte à Bruxelles et en Flandre (respectivement 42% et 40%) alors que la Wallonie est à la traîne (20% seulement de demande nette d'emploi). Parallèlement, les perspectives sont aussi plus fortes au fur à mesure que la taille de l'entreprise augmente. Pour les TPME par exemple, elle n'est que de 15%, contre 46% dans les grandes entreprises de plus de 250 travailleurs.