Les pharmaciens autorisés à vacciner contre le Covid-19

Les pharmaciens devraient bientôt pouvoir prescrire et administrer le vaccin contre le coronavirus. Un texte en ce sens a été approuvé par le conseil des ministres.

Un avant-projet de loi permettant aux pharmaciens de vacciner contre le covid19 a été approuvé vendredi dernier. Il a pour but "d'impliquer davantage les pharmaciens dans la lutte contre le coronavirus Covid-19 et plus particulièrement en ce qui concerne le processus de vaccination contre ce coronavirus, comme cela a été recommandé par la task force Vaccination, mise en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie".