Les pistes d'un budget mobilité pour tous

Actuellement, ce budget n'existe en effet que pour les travailleurs ayant une voiture de société mise à disposition par leur employeur. C'est sur la base du coût total de cette voiture (TCO - total cost of ownership) qu'est calculé le montant du budget mobilité. Alors, comment cela peut-il se transposer, dans la pratique, pour les travailleurs ne jouissant pas d'une voiture de société? Le prestataire de services RH SD Worx s'est penché sur la question.

1. Convertir le montant des écochèques

"Par exemple, on peut penser à remplacer un avantage existant, comme les écochèques, qui ne sont pas un franc succès", explique Jean-Luc Vannieuwenhuyse, conseiller juridique chez SD Worx. "On pourrait alors décider de convertir le montant de ces écochèques en budget mobilité." Le principe peut également s'étendre à d'autres avantages salariaux/fiscaux.

2. Une augmentation salariale

3. Sur la base du coût des trajets domicile-travail

Chaque travailleur a droit à un abonnement social pour ses déplacements domicile-travail, que ce soit à pied, en transport, à vélo, etc. "L'idée serait de calculer la moyenne des coûts de ce trajet domicile-travail pour l'employeur et de convertir cela en budget virtuel qui serait alloué au budget mobilité", explique le conseiller juridique de SD Worx.

Mais in fine, "la question primordiale est de savoir comment cela va être financé, alimenté, implémenté et s'il y aura un surcoût ou non pour l'employeur", conclut-il.