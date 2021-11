Les policiers en ont ras-le-képi

Le même mécontentement, beaucoup moins bruyant, bouillonne dans les syndicats de la fonction publique , les fonctionnaires sans armes. Eux non plus n'ont pas vu leur grille de rémunération réévaluée depuis la réforme Copernic de 2002 . Eux aussi attendaient les discussions budgétaires d'octobre pour reprendre les négociations sur un 13e mois complet et l'octroi de chèques-repas. Eux aussi sont en colère parce que leur ministre compétente, Petra De Sutter (Groen), n'a pas pu obtenir les budgets nécessaires.

Retour au télétravail

"Nous avons été ravis lorsque Mme De Sutter, dès son entrée en fonction, a proclamé qu'elle voulait faire du gouvernement un employeur moderne et conclure un accord sectoriel. Mais malheureusement, nous devons conclure que, pour l'instant, ses actes ne correspondent pas à ces mots", estime Johan Lippens, de l'ACV Openbare Diensten. "Bien que la fonction fédérale soit déjà à bout de souffle, une économie linéaire de 600 millions d'euros a été imposée en 2024. Le nouveau système d'évaluation est un retour à l'époque des 'collègues'. Et pour les budgets supplémentaires promis, nous avons apparemment été jetés dans le même sac que la police et l'armée lors du conclave budgétaire, où la Défense est sortie gagnante. On nous fait maintenant croire qu'il y aura des possibilités dans le cadre de l'examen du budget 2022, mais les fonctionnaires ont de plus en plus le sentiment de s'être fait avoir."