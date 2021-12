Les premières acquisitions des futurs bâtiments fédéraux validées en Conseil des ministres

Comme nous vous l’indiquions récemment , la Régie des Bâtiments semble avoir lancé un grand déménagement des services fédéraux en commençant par le plus urgent: la Police fédérale, les Finances, la Sûreté de l’État, le Centre de crise ...

Et son ministre de tutelle, Mathieu Michel (MR) , entame de son côté la mise en place de sa nouvelle stratégie immobilière . Terminée la location généralisée des murs de l’État, on en revient à un programme d’acquisitions selon lequel l’État redeviendrait progressivement propriétaire tout en liquidant par ailleurs toute une série d'actifs historiques devenus obsolètes.

Après plusieurs reports au niveau du Conseil des ministres, un feu vert discret a finalement été acté vendredi dernier pour passer à l’action. Et un passage ce mercredi après-midi devant la Commission des Finances de la Chambre, puis en plénière en soirée, doit permettre de dégager une première enveloppe budgétaire exceptionnelle pour acquérir deux immeubles logés dans le Quartier nord: une des tours du complexe Möbius développé par Immobel et le bâtiment de Banimmo baptisé Networks NØR. Les enveloppes respectives dégagées - en marge du budget ordinaire - pour ces deux acquisitions auront sans doute le don de faire réagir l'opposition: 216 millions et 94 millions d’euros.