Les prévisions d'embauche se heurtent à la pénurie

La prévision nette d’emploi, qui fait la balance entre les employeurs disant vouloir embaucher et ceux déclarant vouloir licencier n’a jamais été aussi haute depuis le début de l’année 2017. Elle atteint, pour le 4e trimestre 2018, 6 points sur l’échelle des prévisions. Elle était à 2 points sur l’échelle au 1er trimestre 2017.

Une nouvelle d’autant plus positive pour le marché du travail que la tendance traverse tous les secteurs: seul le secteur de l’énergie échappe à l’optimisme ambiant des recruteurs , les neufs autres secteurs identifiés par Manpower étant dans le vert, avec la construction en tête.

Pareil pour les Régions: toutes sont logées à la même enseigne, la Région bruxelloise étant celle où les perspectives sont les plus positives: +7 points, contre 6 points en Région wallonne et 5 points en Flandre. Bruxelles affiche aussi la plus forte progression, passant d’une perspective négative de -2 en début d’année à +7.