Les prix de l'énergie s'imposent à l'agenda du conclave budgétaire

Une des pistes examinées par la Vivaldi: utiliser la hausse des recettes de la TVA sur le gaz et l'électricité pour alléger les factures des ménages.

La flambée des prix de l'électricité et du gaz préoccupe les partis de la Vivaldi. Ce vendredi, une nouvelle piste est entrée en scène: jouer sur la hausse des recettes de TVA. La plupart des partis s'opposent à une réduction de la TVA de 21 à 6%. Mais des factures plus élevées augmentent les recettes de TVA pour l'État. "Le gouvernement ne peut pas garder tous les bénéfices pour lui et appauvrir les gens", a déclaré le ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke (Vooruit). Un point sur lequel il est rejoint par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), qui trouve qu'il n'y a "rien de plus logique et correct" que de reverser ces recettes supplémentaires aux ménages.

350 millions d'EUROS Selon Conner Rousseau, président de Vooruit, la hausse des prix devrait rapporter 350 millions de recettes de TVA supplémentaires à l'État.

Selon Conner Rousseau, président de Vooruit, la hausse des prix devrait rapporter 350 millions d'euros entre juin 2021 et juin 2022. Une somme qui peut être utilisée pour faire baisser la facture, souligne-t-il. Soit via un chèque énergie, comme le réclament le président du PS, Paul Magnette, et son vice-Premier ministre, Pierre-Yves Dermagne, qui veulent un chèque énergie forfaitaire de 100 euros pour chaque ménage. Soit via une baisse des accises.

Transformer taxes et surcharges en accises

Car d'accises, il est désormais question sur la facture d'électricité. Le ministre des Finances et la ministre de l'Énergie, Tinne Vander Straeten (Groen), travaillent en effet sur une proposition conjointe, qui doit être discutée au conclave budgétaire, pour transformer la cotisation fédérale et les différentes surcharges en accises. Le but ? Disposer de plus de flexibilité et pouvoir faire varier ces accises dans le temps pour lisser les chocs. Le ministre des Finances veut cette conversion pour le 1er janvier 2022.

Le MR suggère, lui, un mécanisme provisoire de cliquet, mais qui pourrait ne pas se limiter à la partie fédérale de la facture. "Eu égard au fait que près de 60% de la facture sont des taxes et des coûts de gestionnaire de réseau de distribution (GRD), on peut, pour faire face à un pic ponctuel, avoir un système de cliquet sur la taxation environnementale et coûts de GRD afin d'aider le public qui en a besoin", a expliqué son président, Georges-Louis Bouchez, sur Twitter.

La ministre de l'Énergie prône également la prolongation en 2022 de l'élargissement du tarif social. Un tarif social qui a été élargi à près d'1 million de ménages suite à la crise du covid. Mais cet élargissement expire à la fin de l'année.

L'éolien dans le collimateur

Tinne Vander Straeten a aussi annoncé qu'elle avait demandé à la Creg, le régulateur du secteur, un examen des éventuels surprofits réalisés par le nucléaire, l'éolien en mer et même les fournisseurs. Mais sur le nucléaire, elle affirme être pieds et poings liés tenue par l'accord conclu par le précédent gouvernement avec Engie. Et a priori, la flambée des prix met plutôt les fournisseurs en difficulté.

Les prix actuels sur les marchés sont bien supérieurs au niveau de soutien accordé aux parcs éoliens.