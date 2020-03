Les questions autour de l'avortement à 18 semaines

Cette loi, le CD&V n'en veut pas . Elle a déjà été envoyée une fois au Conseil d'État, dont elle est revenue sans guère de remarques puisque la juridiction estime que les points principaux du texte n'appellent pas d'observation particulière. Joachim Coens, le président du CD&V, a rappelé son opposition au texte et a redit qu'il faisait de ce cas une question d'entrée ou non dans un gouvernement. Donc, on peut attendre des amendements et un nouveau renvoi au Conseil d'État .

Médecins et soignants s'inquiètent

Mais pour les avortements tardifs, ce sont d'autres méthodes qui sont employées. Actuellement, l'avortement au-delà de 12 semaines de grossesse en Belgique n'est pratiqué que dans le cadre d'une IMG (interruption médicale de grossesse). "On procède alors à un mini-accouchement", explique Jean-François Legrève, gynécologue-obstétricien au Chirec. "Mais cela prend du temps. Après le délai de réflexion, on donne un médicament, on attend deux jours, puis l'intervention peut être assez longue." Cette technique ne semble guère utilisable dans le cas d'une IVG à 18 semaines comme la proposition de loi l'envisage. "La technique utilisée aux Pays-Bas est de dilater le col et de pincer le cordon ombilical. Si ça ne fonctionne pas, on utilise le "morcellement": avec une pince, on arrache le fœtus par morceaux." Problème: "en Belgique, note Arielle Nuchowicz, gynécologue, personne n'est formé à cette technique. On n'a même pas le matériel!" Et les professionnels de se demander quel coût tout cela aura. "Sans oublier que ces actes sont très pénibles pour les soignants", insiste Sylvie De Tollenaere, sage-femme.