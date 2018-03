Les saisies douanières de cash en baisse

Selon des chiffres obtenus auprès du SPF Finances, le montant des sommes déclarées saisies par la Douane est en diminution en Belgique, en 2017; et ce après plusieurs années de hausse importante. En 2017, 1,37 million d’euros ont été saisis par les équipes de recherches et cynophiles des Douanes belges. Des saisies effectuées pour la très grande majorité à l’aéroport de Bruxelles-National.

Pour autant, ces sommes retournent, pour beaucoup dans les poches de leurs propriétaires originels après de longues années à dormir dans les caisses de l’OCSC (Organe central pour la saisie et la confiscation). La faute aux textes de loi et à une politique pénale inadéquate, selon des avocats.

Il y a quelques semaines, le pénaliste bruxellois Pierre Monville plaidait devant la cour d’appel pour une cliente jugée pour blanchiment. On avait saisi une vingtaine de milliers d’euros en cash dans sa valise à l’aéroport de Bruxelles, en avril 2015.

En plaidoirie, Me Monville a violemment attaqué la politique pénale du parquet de Hal-Vilvorde, chargé des poursuites dans les dossiers concernant Brussels Airport. Il se targue d’avoir obtenu une petite dizaine d’acquittements dans des affaires tout à fait similaires, car jamais le parquet n’a réussi à prouver le blanchiment d’argent, vu qu’aucune enquête n’a pu être réalisée dans le pays d’origine des fonds. "Pour moi, c’est du racket organisé. C’est comme si l’on payait la dîme à l’Etat, d’autant plus que, malgré les acquittements, l’OCSC met des années à rendre l’argent", attaque-t-il.