Les sans-papiers assurés d'un "traitement rapide" des demandes de régularisation

Les sans-papiers devraient introduire dans les jours qui viennent des demandes de régularisation. Aucune régularisation collective n'aura lieu. Mais ceux qui introduiront une demande seront assurés d'un "traitement rapide" de leur dossier et "sur le fond".

Dix jours sont passés depuis la suspension de la grève de la faim des sans-papiers à Bruxelles, et c'est toujours l'incertitude sur la régularisation de ces 400 personnes qui ont risqué leur vie pour se faire entendre. Selon le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), aucune négociation n'est en cours avec les sans-papiers. Ceux-ci ont cessé leur grève de la faim et de la soif, mais ils occupent toujours symboliquement l'église du Béguinage.