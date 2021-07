Les sans-papiers suspendent leur grève de la faim

Ils ont toutefois décidé ce mercredi d'arrêter la grève de la soif et de suspendre pour le moment la grève de la faim. "Hier et aujourd'hui, il y a eu des réunions avec le gouvernement et avec des soutiens. On est arrivé à mettre en place des accords, qui ne sont pas encore validés. Nous espérons (qu'ils le seront). Pour qu'il n'y ait plus de stress et d'angoisse à l'intérieur de l'église, on a pris la décision d'arrêter la grève de la soif et de suspendre, pour le moment, la grève de la faim", ont annoncé les représentants.