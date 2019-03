Les services secrets ne sont plus autorisés à ignorer les terroristes

La mise en place d’une plateforme commune d’informations devrait permettre aux services de renseignements militaires et à la Sûreté de l’Etat de partager et coordonner leurs enquêtes liées au terrorisme.

Trois mois et demi avant les attentats terroristes à Paris, le 13 novembre 2015 (129 mots), les soldats auraient repéré dans notre pays Abdelhamid Abaaoud, lequel jouera ensuite un rôle clé dans les attentats perpétrés dans la capitale française. Il est décédé, on le sait, quelques jours plus tard après les attentats lors d’une fusillade spectaculaire avec la police à Saint-Denis.