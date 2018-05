Les socialistes déposent une proposition de loi pour un salaire minimum à 14 euros/heure

Sur base des chiffres de la FGTB, les députés PS estiment que les deux premiers quarts de la population, dont les revenus sont les plus faibles, ne parviennent pas à faire face à leurs dépenses et sont contraints de s’endetter ou de liquider une partie de leur patrimoine. Le troisième quart vit une situation de quasi-équilibre budgétaire et le dernier quart, dont les revenus sont les plus élevés, dispose d’une réelle faculté d’épargne.