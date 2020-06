Les socialistes veulent une tripartite classique minoritaire

Paul Magnette et Conner Rousseau plaident pour une alliance entre les libéraux, les socialistes et les sociodémocrates. Ce gouvernement serait minoritaire.

Le duo socialiste composé de Paul Magnette et Conner Rousseau a rendu son rapport lundi. Du peu qu'on en connaît, ils y constatent ce qu'on savait déjà. Pour construire un nouveau gouvernement autour de l'axe le plus évident sur papier, construit autour de la N-VA et du PS, il n'y a pas d'accord possible actuellement. L'autre éventualité souvent évoquée, la Vivaldi (libéraux, socialistes, écologistes du nord et du sud, avec l'adjonction du CD&V), n'a guère les faveurs non plus. Rappelons qu'elle écarte la N-VA, plus grand parti de Flandre au sortir des urnes au printemps 2019, et n'affiche pas de majorité au nord, ce qui est très difficile à accepter de ce côté-là de la frontière linguistique.

"Tant que les partis ne se décident pas clairement, on ne va pas faire des réunions pour le plaisir. C'est s'agiter pour s'agiter." Georges-Louis Bouchez Président du MR

Mais les deux présidents socialistes viennent avec une autre idée, selon De Tijd: une tripartite classique, composée des libéraux, des socialistes et des sociodémocrates. Soit le gouvernement minoritaire renfloué avec les socialistes et le cdH. Ce modèle n'atteint jamais que 71 sièges quand la chambre en compte 150. Pas de majorité donc, et il faudrait compter sur une coopération au cas par cas d'autres partis. Périlleux. Ou espérer que soit les verts, soit la N-VA ne rejoignent l'équipe rapidement. Et on connaît les réticences de l'Open Vld et du CD&V à se séparer de la N-VA. Bref, cette tripartite apparaît difficile à mettre sur pied. Et qui s'occuperait de cette tâche de mener les discussions? Autre problème.

Pourquoi pas Sophie Wilmès?

La Première ministre paraît la personne la mieux placée pour passer à l'étape suivante, selon les deux présidents socialistes. Le MR renâcle ferme. "On ne nomme pas de formateur quand on ne connaît pas la coalition!", s'exclame Georges-Louis Bouchez, le président du MR.

On rappelle que vu les circonstances actuelles, l'existence d'un gouvernement de plein exercice, ce n'est pas au Palais de prendre des initiatives pour la formation d'un futur gouvernement. Ce rôle échoit plutôt aux présidents de partis. "Nous, on attend qu'un certain nombre de partis disent "Go!" pour une coalition. Tant que les partis ne se décident pas clairement, on ne va pas faire des réunions pour le plaisir. C'est s'agiter pour s'agiter", poursuit le président du MR.

"La meilleure mission... ce serait une mission d'information à l'intérieur de certains partis!" Georges-Louis Bouchez Président du MR

Or on sait qu'en un an, les lignes n'ont guère bougé. "On connaît les positions de chacun, les programmes, les attitudes, les personnes... Pourquoi faudrait-il que quelqu'un "prenne la main"?, s'interroge le président du MR. La meilleure mission... ce serait une mission d'information à l'intérieur de certains partis! Nous voulons des positions claires." Bref, on fait quoi maintenant? On attend un mouvement, un signe? "Je ne suis pas attentiste, je suis organisé et ordonné! J'en ai ras-le-bol de toutes ces réunions. C'est débile on répète toujours les mêmes choses", se plaint Georges-Louis Bouchez