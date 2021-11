Les soignants refusant le vaccin seront mis au chômage

Une étape vers l'obligation généralisée?

C'est une étape jugée importante alors que de plus en plus de voix se font entendre pour ouvrir une discussion sur l'obligation vaccinale généralisée. Ce week-end, le PS a fait une offensive sur le sujet via la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale et le vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne. Si les hôpitaux risquent d'être débordés, le débat doit au moins avoir lieu, estime le PS. S'alignant sur la FGTB, le président Paul Magnette dit par ailleurs préférer une obligation générale à une obligation sectorielle. Contacté par L'Echo, le cabinet du ministre fédéral de la Santé, indique que Frank Vandenbroucke (Vooruit) est lui aussi en faveur d'un débat sur la question. "Je pense que l’ouverture du débat va devenir indispensable au fur et à mesure du temps. Si on doit en parler, alors faisons-le pleinement et pas de manière hypocrite", disait quant à elle Sophie Wilmès, vice-Première MR, dès le début du mois de septembre.