Les structures "cum-cum", sources d'hémorragie fiscale pour notre Trésor?

Des scientifiques allemands avertissent que des montages juridiques de détention d’actions ont fait perdre au Trésor belge, ces 20 dernières années, plus de 7 milliards d’euros de recettes fiscales . De Tijd a enquêté sur ces structures dites "cum-cum" aux côtés du collectif allemand de journalistes d’investigation CORRECTIV et de 14 médias dans d’autres pays.

Les structures "cum-ex", qui ont permis d’éluder plus de 200 millions d’euros d’impôts, faisaient déjà l’objet d’enquêtes pénales dans notre pays depuis 2015. Mais une nouvelle enquête menée par des journalistes et des scientifiques, les "CumEx Files 2.0", met en lumière un autre type de montage frauduleux qui a coûté au Trésor belge un montant encore plus élevé de recettes fiscales non perçues.