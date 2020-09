Les syndicats fourbissent leurs armes

Élections sociales

Organisées tous les quatre ans , ces élections permettent aux travailleurs de désigner leurs représentants au sein des conseils d'entreprise (CE) et des comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) . Elles établissent également les rapports de force entre les trois organisations syndicales. En 2016, la CSC avait engrangé 50,98% des voix en CE, la FGTB, 34,93% et la CGSLB, 12,32%.

AIP 2021-2022

Côté patronal, on ne cache pas son inquiétude à ce propos. "J'entends, et cela me préoccupe énormément, que certains envisagent d’assouplir ou de modifier la loi de 1996 sur la compétitivité. C’est une très, très mauvaise idée! En 2002 et 2010, on l’a fait et à chaque fois on a connu des dérapages de la compétitivité et des pertes d’emploi", assènait encore il y a peu l'administrateur délégué de la FEB, Pieter Timmermans.