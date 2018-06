Les syndicats rembarrent De Croo sur une SNCB privatisée

→ Le son de cloche n’est pas différent à la CGSP-Cheminots. "On connaît malheureusement la recette qu’il est en train de nous servir. D’abord, réduire les dotations et les investissements dans les entreprises publiques, puis une fois que l’offre est altérée, on demande une augmentation de la productivité tout en s’attaquant au statut du personnel. Et quand il n’y a plus rien qui fonctionne, on plaide pour l’entrée du privé. C’est de l’ultra libéralisme dans toute son expression et ce n’est pas la bonne recette," renchérit Pierre Lejeune, secrétaire national de la CGSP-Cheminots.