Les taux négatifs font gagner 207 millions d’euros à l’État

En 2020, l’État fédéral a emprunté à des conditions plus favorables encore que la gratuité, et ce pour des périodes allant jusqu’à 17 ans.

Les taux d’intérêt négatifs sont une véritable aubaine pour l’État belge qui, chaque année, doit emprunter des dizaines de milliards d’euros. L’Agence fédérale de la Dette peut en effet emprunter à des conditions plus favorables encore que la gratuité pour des durées toujours plus longues. En clair, les investisseurs sont prêts à payer pour prêter de l’argent à notre État.

Le Trésor fédéral a gagné en 2020 plus de 207 millions d’euros en émettant des titres de dette "offrant" un rendement négatif, souligne Jean Deboutte, directeur de l’Agence fédérale de la Dette. En 2019, ces opérations lui avaient rapporté près de 169 millions. Cette année, l’émission de certificats du Trésor à court terme lui a permis d’engranger 174 millions d’euros et les obligations à long terme 33 millions.

Ce mardi, le Trésor a emprunté de l’argent à trois et onze mois à des taux inférieurs à -0,7% . Mais, en 2020, la hausse des gains dus aux taux négatifs est surtout due à la baisse des taux d’intérêt à long terme . Le taux à 10 ans a atteint en effet un plancher historique. Si bien qu’en octobre, le Trésor a pu emprunter à des conditions plus favorables que la gratuité pour une période de 17 ans.

Net recul des charges d'intérêts

Résultat: la forte hausse du déficit budgétaire et de la dette publique en 2020 n’a pas conduit à une augmentation des charges d’intérêts . Au contraire, ces charges sur la dette fédérale, qui culmine à plus de 400 milliards d’euros, ont baissé de 440 millions d’euros à 7,9 milliards. À l’échéance des obligations à taux relativement élevé, celles-ci sont remplacées progressivement par de nouvelles obligations affichant un coupon inférieur. Le taux d’intérêt moyen de la dette en cours est passé ainsi de 2% à la fin de l’an dernier à 1,68% en novembre .

« En 2021, nous voulons allonger la durée moyenne de la dette », souligne Jean Deboutte. « La dette a augmenté ce qui requiert plus de prudence. » Plus longue est la période et plus faible est la sensibilité à une hausse des taux. La période moyenne de la dette publique belge s’élève actuellement à 9,8 ans.