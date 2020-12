Les tests antigéniques ne résonnent plus dans le vide

Le second est plus technique et sera levé ce jeudi. "L'enregistrement des résultats constitue une condition minimale et nécessaire", a toujours martelé Herman Goossens, professeur de microbiologie à l’université d’Anvers et à la tête de la "task force" chargée d’élaborer la stratégie de test. Enregistrement qui permet au test de ne pas résonner tout seul dans le vide, mais de nourrir la base de données épidémiologique de Sciensano et, surtout, d'alimenter les centres de suivi des contacts.