Les tests corona ont déjà coûté 838 millions d'euros aux autorités

Le coût des tests PCR et d'autres types à charge de l'État a plus que doublé comparé à l'an passé.

La facture sera bien plus salée encore cette année, car il y a déjà eu 11,1 millions de tests supplémentaires effectués . L'Inami a dès lors prévu un budget de 608 millions d'euros. La plus grosse partie de cette enveloppe (554 millions d'euros) est destinée aux PCR et aux tests rapides.

La fin des tests n'est pas pour tout de suite

Les experts estiment que le nombre de tests réalisés ne va pas s'écrouler directement. Le coronavirus sévit toujours et les personnes non vaccinées ont toujours besoin d'un test négatif dans diverses circonstances. De plus, l'été prendra bientôt fin et le froid reviendra avec la grippe. Même les personnes vaccinées pourraient devoir présenter un test négatif en cas de contact rapproché avec un individu contaminé.