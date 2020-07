Les trois zones rouges de l'Union européenne

Une quarantaine et un double test sont obligatoires pour les personnes revenant de certaines zones d'Espagne et du Portugal.

Retour sous surveillance

Toute personne revenant d'un voyage en zone rouge devra effectuer un double test , un premier au retour puis un second neuf jours plus tard. Elle devra aussi se mettre en quarantaine à domicile. Comment cela va-t-il se passer pour l'organisation précise de la quarantaine? Cela doit être fixé par décret. En Région wallonne et Bruxelles, les décrets sont en cours d'examen, la question devait être réglée mercredi prochain.

Trois zones rouges situées au Portugal et en Espagne ont ainsi été ajoutées aux recommandations de voyage: Lisbonne ainsi que les zones autour de la ville de Lerida, en Catalogne, et du comté d'A Marina, en Galice. Il est interdit de se rendre dans ces régions pour des voyages non essentiels. Et en cas de retour de ces zones, test et quatorzaine seront donc obligatoires.