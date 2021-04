Les verts s'isolent sur la Coupe du monde au Qatar

La résolution Ecolo/Groen proposant une posture ferme des autorités belges d'ici le début de l'événement crispe les syndicats et les partis de la Vivaldi.

En cours de traduction à la Chambre, la résolution déposée par le groupe Ecolo/Groen concernant l'attitude à adopter par la Belgique lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar a déjà tout du mort-né. Les verts en avaient fait la publicité à la suite d'une enquête menée par The Guardian, établissant à 6.500 décès le coût humain de la construction des 9 stades qui accueilleront la compétition . Une enquête contestée, mais qui a créé un émoi international légitime. En Norvège, aux Pays-Bas ou en Allemagne, des appels au boycott se font entendre pour protester contre les conditions de travail dans le pays.

Les verts belges ne vont pas jusqu'à demander que les Diables rouges fassent l'impasse sur la Coupe du monde, mais leur résolution se veut radicale: à défaut de respect des droits du travail "de base", la Belgique n'enverrait pas de délégation officielle et la Fédération royale belge de football serait tenue "d'utiliser tout événement public pour parler de la situation des droits de l'homme au Qatar". Le texte propose aussi de suspendre toute mission économique belge au Qatar tant que certains standards sociaux ne sont pas atteints.

Le travail de la FGTB et de la CSC menacé?

Aussi louable soit-il, ce signal pose problème à certains acteurs qui œuvrent concrètement depuis plusieurs années pour améliorer le sort des travailleurs migrants (indiens, pakistanais et népalais notamment) au Qatar. À commencer par les syndicats. Luc Cortebeeck, pilier de la CSC et ex-président de l'Organisation internationale du travail (OIT), s'en est inquiété dans les colonnes du Standaard. La FGTB - qui n'a pas été consultée par les verts - craint que cette logique de boycott s'avère contreproductive et "mette les travailleurs en difficulté".