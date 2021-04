Les verts sont aussi des chevaliers du ciel...

Ecolo entend "remettre en question les choix du passé" dans le secteur aérien, réaffirme le député Vanden Burre. La realpolitik pourrait freiner cette belle ardeur.

La polémique fait rage en France depuis que Léonore Moncond'huy, maire écologiste de Poitiers, a indiqué qu'il fallait lutter contre les rêves d'aviation des enfants afin de justifier la suppression de subsides à deux aérodromes locaux. Elle a depuis admis une maladresse. Mais aussi exploité soit-il, ce micro-événement (on parle de quelques milliers d'euros), éclaire une réalité politique. Entre les verts et le secteur aérien en effet, le temps n'est pas toujours au beau fixe. Voici les dossiers risquant de mettre les majorités régionales et fédérale sous tensions dans un avenir plus ou moins proche.

"On peut imaginer soutenir l’aérien en cas d’urgence, mais à des conditions environnementales et sociales strictes." Gilles Vanden Burre Chef de groupe Ecolo à la Chambre

Quid des aides directes aux compagnies aériennes, durement frappées par le gel quasi général des déplacements touristiques et professionnels? L'an dernier, Ecolo qui était encore dans l'opposition n'avait pas mâché ses mots pour critiquer le prêt accordé par l'État belge à Brussels Airlines. 290 millions d'euros sans trop de conditions. Gilles Vanden Burre, chef de groupe Écolo à la Chambre, tient à réaffirmer la position de son parti. "On peut imaginer soutenir l’aérien en cas d’urgence, mais à des conditions environnementales et sociales strictes", dit-il.

Aidées par l'État, les compagnies doivent, selon lui, s'engager à réduire leurs émissions de CO₂ dans la droite ligne des accords de Paris. "L'Autriche l'a bien fait. Et si les conditions ne sont pas respectées, les subsides doivent être remboursés et réaffectés à des secteurs qui les respectent."

Pour l'heure, Brussels Airlines n'est pas demanderesse d'un nouveau soutien public. La compagnie y verra plus clair sur sa situation durant l'été, mais si le problème se pose, la discussion s'annonce plus délicate que sous le gouvernement précédent. Un coup de realpolitik pourrait coûter cher aux verts.

"Faire payer le contribuable pour des redevances insuffisantes, on est loin du principe du pollueur payeur." Source gouvernementale

Toujours au niveau fédéral, les dossiers liés à Skeyes, l'entreprise publique de contrôle aérien, ne manqueront pas de gêner le ministre Georges Gilkinet (Ecolo) aux entournures. Depuis des années, l'État a pris pour habitude de combler les pertes de l'ex-Belgocontrol (cela coûte une vingtaine de millions par an hors crise).

Celles-ci sont liées à la non-indexation historique des redevances versées par les compagnies actives à Zaventem et au payement insuffisant de ses services par les aéroports régionaux. "Faire payer le contribuable pour des redevances insuffisantes, on est loin du principe du pollueur payeur", observe une source gouvernementale. Quelle sera l'attitude du ministre de la Mobilité? On ne sait pas encore. Et Gilles Vanden Burre d'admettre: "Ce n'est pas évident." Mais, ajoute-t-il, on parle ici d'un opérateur qui doit rester public et dont l'existence est liée à des obligations internationales. Durement touché par la crise, Skeyes continue de demander le soutien exceptionnel de l'État.

De l'avion au train

La sévérité écologiste liée à une volonté de transférer le soutien public de l'aérien vers le ferroviaire tranche toutefois avec son attitude au sein du gouvernement wallon. Là, Ecolo valide tous les plans de développement prévus à Liège et Charleroi. Relevons tout de même que pour l'implantation carolo, le principe d'une redevance verte (green fee) a été introduit.

Contradiction? La ligne Écolo demeure claire, assure Gilles Vanden Burre: priorité au train pour les déplacements continentaux, fin des sauts de puce (actée en France, mais difficile à appliquer en Belgique), conditions de travail décentes et tarif minimum pour qu'on cesse "d'encourager les gens à se ruer dans les avions au mépris des travailleurs" et de la compétitivité du rail. Allô Ryanair ? "Il est normal qu'une fois au pouvoir, Ecolo remette en question les choix du passé, prévient le député. Ce secteur doit se transformer." Quant à la question de l'emploi en jeu, l'écologiste réplique qu'en ce domaine, la reconversion entre secteurs aérien et ferroviaire est loin d'être une chimère. Le débat s'annonce aussi passionné que passionnant.