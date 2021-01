Les voyages à l'étranger bientôt interdits?

L'idée d'une interdiction des voyages non essentiels à l'étranger gagne du terrain, même si sa mise en œuvre n'est pas aisée.

L'idée d'interdire les voyages non essentiels à l'étranger pour une durée limitée gagne du terrain dans les rangs gouvernementaux, indiquait-on mercredi à plusieurs sources alors qu'un comité ministériel restreint s'était tenu dans la matinée. Sa mise en œuvre pourrait toutefois relever du casse-tête.

L'interdiction des voyages non essentiels à l'étranger est aujourd'hui clairement sur la table.

Le week-end dernier et lundi, une telle mesure pour combattre la propagation des variants du Covid-19 en Belgique semblait encore exclue. Mais les chiffres et certains cas récents dans l'actualité semblent avoir changé la donne. L'interdiction des voyages non essentiels est aujourd'hui clairement sur la table.