"M. Michel, ce gouvernement vous place du mauvais côté de l'Histoire"

La N-VA, qui dispose du plus grand groupe parlementaire, a attaqué en première au perchoir, par la voix de son chef de groupe, Peter De Roover. Ce dernier a réitéré la demande de son parti, fraîchement sorti de l'exécutif, qu'un vote de confiance soit organisé. Il y est allé d'une métaphore sur l'adultère : "Je tiens à vous féliciter pour votre nouveau gouvernement. Vous avez changé de partenaires au détriment de votre partenaire le plus fiable. Votre maîtresse de la semaine dernière se présente à votre porte pour vous présenter la facture" , a-t-il dit.

Laaouej : "Cette manipulation du parlement restera dans l'Histoire"

Dewael : "Une boussole claire, l'accord de gouvernement et les réformes initiées"

Tandis que le CD&V estimait qu'un vote de confiance, mais que "ce qui est fait est fait", les parlementaires libéraux se sont montrés les plus offensifs pour défendre le gouvernement minoritaire et le Premier ministre. David Clarinval et Patrick Dewael, respectivement chef de groupe MR et Open VLD, ont fait planer le spectre de l'instabilité, "l'impasse", qui sortirait, disent-ils, de la chute du gouvernement et de la convocation d'élections anticipées. "Je n'ai d'ailleurs entendu aucun groupe plaider en ce sens", a noté M. Dewael.